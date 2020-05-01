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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا للتو..مراسل قناة CNN الفضائية الامريكية يباغت الجميع ويعلن وفاة الرئيس عبد ربه منصور هادي بجلطة دماغية قاتلة

2020/05/01 الساعة 12:33 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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