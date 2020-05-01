شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..الاتحاد الاوروبي يصعق الزبيدي ويرفض اعلان نفصال الجنوب باعتبار الانتقالي لا يمتلك القرار وتابع للامارات ولا يمكنه تحقيق حلم الجنوبيين بدولة مستقلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الاتحاد الاوروبي يصعق الزبيدي ويرفض اعلان نفصال الجنوب باعتبار الانتقالي لا يمتلك القرار وتابع للامارات ولا يمكنه تحقيق حلم الجنوبيين بدولة مستقلة

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