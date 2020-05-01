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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..الانتقالي يتحدى الملك سلمان وولي عهده ويباغت الجميع بهجوم خاطف ارعب القوات السعودية في الجنوب ( صورة للموقع الذي هاجمه الانتقالي )

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