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صنعاء - ياسمين الخيامي - هاني بن بريك يوجه رسالة عاجلة لولي العهد السعودي ارعبت الرئيس هادي وقصمت ظهر الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ( نص الرسالة التي ارعبت الشرعية)

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