عدن: المحافظ يعلن حظر التجوال لمدة 72 ساعة ويعتمد مركزين للعزل الصحي

أعلن محافظ عدن احمد سالم ربيع، حظر التجوال في جميع مديريات عدن لمدة 72 ساعة، اعتباراَ من اليوم الخميس 30 ابريل وحتى الأحد المقبل 2 مايو المقبل وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً صحياً موسعاً، للوقوف على أخر التطورات المتصلة بفيروس كورونا وظهور حالات مؤكدة إصابتها.(وفق وكالة سبأ).

وناقش الاجتماع ترتيب الجهود وتوحيد الخطط والبرامج لمجابهة تفشي الوباء واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وشدد الاجتماع، على فرق الاستجابة السريعة إعداد بيانات الحالات ومخالطيهم وإعداد تقارير بذلك كل 12 ساعة، وعن سير العمل في المرافق الصحية للمحافظة.

واعتمد الاجتماع مركزين للعزل، الأول مركز الأمل لمديريات اعلی الجسر الأربع والثاني في مستشفی الجمهورية لمديريات أسفل الجسر الأربع علی أن يتم اعتماد فروع لها في بقية المديريات..

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وشدد على ضرورة استقبال جميع المستشفيات العامة والخاصة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

كما شدد الاجتماع، علی ضرورة إتباع الإجراءات واستخدام الاستمارات الخاصة بالمرضی والمخالطين وتفعيل دور التثقيف الصحي والتوعوي.

ودعا المواطنين إلى أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها وعدم الالتفات للشائعات التي تعيق عمل الطواقم الطبية وتخلق الهلع والخوف في صفوف المجتمع.

وأكد محافظ عدن، حرص السلطة المحلية على تجاوز اثأر السيول ورفع أطنان من مخلفات السيول وتنظيف الشوارع والمناطق المختلفة وسيعقبها إنفاذ حملة رش رذاذي وتعقيم لمختلف مديريات المحافظة..داعياً الجميع إلى التبليغ عن أي حالات مشتبهه بفيروس كورونا واتخاذ السبل الكفيلة بالوقاية من الفيروس.

وأمس الأربعاء، أعلنت اللجنة الوطنية العليا تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

