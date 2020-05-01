القوات اليمنية: تصعيد قوى العدوان سيقابل بالرد المناسب والموجع

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع استمرار قوى العدوان في تصعيدها في مختلف جبهات الداخل والحدود.
وأوضح العميد سريع أن العمليات الهجومية لقوى العدوان خلال الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 13 عملية زحف وتسلل توزعت على جبهات مأرب والبيضاء والضالع والجوف والحدود.
وأشار إلى أن طيران العدوان شن 200 غارة على مختلف المحافظات، ليصل إجمالي زحوفات العدوان وغاراته من تاريخ 9 أبريل الجاري حتى اليوم 65 عملية هجومية ما بين زحف وتسلل وما يقارب 700 غارة توزعت على محافظات مأرب وصنعاء والجوف والضالع وصعدة والحديدة وعمران.
كما أكد متحدث القوات المسلحة أن التصعيد الجوي والبري المتواصل لقوى العدوان سيقابل بالرد المناسب والموجع وعلى الباغي تدور الدوائر.
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