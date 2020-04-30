أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 30 ابريل 2020 وهي كالتالي :

عاجل.. قوات الجيش تستعيد السيطرة على مواقع مهمة في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/476839 شاهد.. البحسني : دولة الإمارات التي امتزج دماء أبنائها مع دماء شهدائنا مواقفها مشهودة للجميع https://www.elyamnelaraby.com/476860/ المجلس الانتقالي يعلن أنه متمسك بالحكم الذاتي حتى تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات https://www.elyamnelaraby.com/476867/ متحدث الإنتقالي يكشف الأمر الذي جعل المجلس يُعلن «الإدارة الذاتية» https://www.elyamnelaraby.com/476878/ وزير بالشرعية يطالب محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق بجرائم المليشيا بمعتقلات النساء https://www.elyamnelaraby.com/476880/ البحسني: فتح حظر التجوال والمساجد أمام عموم المواطنين جاء وفقاً للوضع الصحي المستقر Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/476883/ مقتل شاب من أبناء إب برصاص مليشيا الحوثي في الحوبان https://www.elyamnelaraby.com/476895/ الجوف.. أسر قيادي حوثي بارز من إب https://www.elyamnelaraby.com/476896 التليدي: اتفاق الرياض هو الفرصة الأخيرة أمام اليمنيين لاستعادة دولتهم https://www.elyamnelaraby.com/476900/ تعليق رحلات النقل من عدن إلى المهرة ضمن الإجراءات الأحترازية للوقاية من كورونا https://www.elyamnelaraby.com/476903/ طبيبان بصنعاء: تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/476904/ إجتماع صحي في عدن يحدد مركزين لعزل مرضى كورونا https://www.elyamnelaraby.com/476917/

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