الخارجية اليمنية تُدين قرار الحكومة الألمانية اعتبار حزب الله منظمة ارهابية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات قرار الحكومة الألمانية اعتبار حزب الله منظمة إرهابية .

وأكدت الوزارة في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذا القرار يأتي استجابة للضغوط الصهيونية والأمريكية التي تستهدف حزب الله ، و لا يتسم بالحكمة وسيؤثر سلبا على مكانة الحكومة الألمانية في المنطقة كما يعكس استجابة واضحة للإملاءات الصهيونية ويكشف حجم الهوة التي باتت تفصل ألمانيا عن القضايا العادلة للشعوب وهو مالا ينسجم مع صورة ومكانة ألمانيا لدى الشعوب العربية تحديداً

وأشار المصدر أن حزب الله وجميع حركات التحرر الوطني والمقاومة التي تحارب الإرهاب وتناضل من أجل استرداد حقوق الشعوب ينبغي أن تحظي بالدعم والمساندة من قبل دول وشعوب العالم الحر، لا أن يتم السعي لمحاربتها والتضييق عليها.

وأكدت الوزارة أن حزب الله هو جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي اللبناني، ويحظى بتأييد غالبية الشعب اللبناني باعتباره حركة مقاومة مشروعة تقف ضد صلف الكيان الصهيوني الغاصب

وأكدت الوزارة أن مثل هذا القرار لن يزيد حزب الله الا صلابة وعزماً في المضي قدماً على طريق نضالاته المشروعة لاسترداد حقوق الشعب اللبناني الشقيق، ودعم القضايا العربية العادلة .