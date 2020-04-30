شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جديد لـ’’الريال اليمني‘‘امام العملات الأجنبية، في تداولاته يوم الخميس..آخر تحديث لـ’’أسعار الصرف‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/30 الساعة 08:59 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

يواصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية، في تداولاته يوم الخميس. اليكم آخر تحديث لأسعار الصرف يوم الخميس الموافق 30 إبريل 2020

أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي شراء: 599.5 بيع: 601

الريال السعودي Advertisements شراء: 158.15 بيع: 158.3 أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي شراء: 683 بيع: 685

الريال السعوديشراء: 179



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