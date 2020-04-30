الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

انهيار جديد لـ’’الريال اليمني‘‘امام العملات الأجنبية، في تداولاته يوم الخميس..آخر تحديث لـ’’أسعار الصرف‘‘

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جديد لـ’’الريال اليمني‘‘امام العملات الأجنبية، في تداولاته يوم الخميس..آخر تحديث لـ’’أسعار الصرف‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/30 الساعة 08:59 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

يواصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية، في تداولاته يوم الخميس.

اليكم آخر تحديث لأسعار الصرف يوم الخميس الموافق 30 إبريل 2020


أسعار الصرف في صنعاء

 
الدولار الأمريكي

شراء: 599.5

بيع: 601


الريال السعودي

Advertisements

شراء: 158.15

بيع: 158.3

 

أسعار الصرف في عدن


الدولار الأمريكي

شراء: 683

بيع: 685


الريال السعوديشراء: 179
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار جديد لـ’’الريال اليمني‘‘امام العملات الأجنبية، في تداولاته يوم الخميس..آخر تحديث لـ’’أسعار الصرف‘‘ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا