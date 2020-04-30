شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل:المجلس الأنتقالي يفرض السيطرة على أكبر ’’معسكرات الشرعية‘‘ في هذه المحافظة الجنوبية ويقوم بهذا التحرك العاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/30 الساعة 09:05 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

انتشرت وحدات من القوات الجنوبية على مداخل مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى. وبحسب مصادر فقد انتشرت مدرعات وأطقم مصفحة على المداخل الشرقية والغربية للمدينة. Advertisements

وأقر مصدر بالسلطة المحلية في سقطرى أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي سيطرت على قيادة اللواء الأول مشاة بحري. وقالت مصادر جنوبية قالت ان اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيّن القائد السقطري البارز عبد الله أحمد كنزهر كقائد للواء الاول مشاه بحري . يذكر ان كنزهر كان يقود الكتيبة الثالثة في الجزيرة.



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