شكرا لقراءة خبر عن زوجة رامز جلال تذهل كل المصريين في أول ظهور لها وتقهر كل فنانات العالم بشكلها الفاتن والمثير ..شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - زوجة رامز جلال تذهل كل المصريين في أول ظهور لها وتقهر كل فنانات العالم بشكلها الفاتن والمثير ..شاهد

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها على تطبيق “إنستغرام”، صورة ظهر فيها الفنان المصري رامز جلال مع امرأة أشارت إلى أنها زوجته. 83425547 ولفتت الأخيرة أنظار المتابعين الذين ركزوا في تعليقاتهم على شكلها وتساءلوا عن طريقة حياتها مع نجم برامج المقالب الأكثر شهرة في رمضان في العالم العربي. وعلقت مي العيدان على الصورة: “صورة زوجة رامز جلال ما أدري ليش أحس حياتها معاه فيلم رعب”. Advertisements وكان قد تحدث رامز عن زواجه في وقت سابق أثناء حوار أجراه معه الإعلامي شريف عامر في حلقة من برنامجه “يحدث في مصر” من دون أن يكشف اسم زوجته، مكتفياً بالإشارة إلى أنها من خارج الوسط الفني. ويذكر أن لديه طفلاً أطلق عليه اسم ياسر تيمناً بشقيقه الأكبر. ومن جهة أخرى، نشبت مشادة كلامية بين نقيب الإعلاميين طارق سعدة من جهة، وأشرف عبد العزيز محامي الفنان رامز جلال من جهة أخرى، خلال مداخلة هاتفية بينهما، استضافها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسؤوليتي” الذي يقدمه على قناة “صدى البلد”. وجاء ذلك بسبب ظهور رامز جلال رغم إصدار قرار من النقابة بإلزامه بالحصول على تصريح، ووقف برنامجه “رامز مجنون رسمي” والذي يعرض حالياً في رمضان. وكانت نقابة الإعلاميين في مصر قررت الأربعاء، منع ظهور، رامز جلال (47 عاما)، في أية وسيلة إعلامية تبث من داخل البلاد، لحين تسوية أوضاعه القانونية كممارس لنشاط إعلامي. 83425547 83425547

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