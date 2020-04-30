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الرياض - رنا عبدالله - عــــاجل .. الأردن يزف بشرى سارة لجميع الأردنيين قبل قليل .. والاحتفالات تعمم المدن الأردنية .. شاهد

خرج الأردنيون إلى الشوارع بعد رفع الحظر على قيادة السيارات، واستأنفت الكثير من الأعمال التجارية عملها، في عودة سريعة للحياة الطبيعية، بعد أن خففت السلطات قيود حظر تجول صارم استمر 40 يوماً لكبح انتشار فيروس كورونا.

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وفُرض حظر على قيادة السيارات في معظم أنحاء البلاد التي يبلغ تعدادها 10 ملايين، بعدما أصدر الملك عبد الله بن الحسين قانون طوارئ منتصف شهر مارس الماضي.

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وقالت الحكومة، التي أعلنت هذه الخطوة يوم الاثنين، إنها قد تعود إلى تقييد الحركة بقصرها على السير من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً، بهدف التسوّق، وفق أوامر البقاء بالمنزل قبل سريان الحظر الليلي، إذا لم يحافظ الناس على قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة: "الاستمرار في تخفيف إجراءات الحظر يتوقف على مدى التزام المواطنين بهذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام سنضطر إلى العودة للإغلاقات والإجراءات المشددة".

كما تم السماح باستئناف حركة حافلات النقل العام وسيارات الأجرة أمس، لإعادة الفتح المرحلي للآلاف من الأعمال التجارية والصناعات منذ الأسبوع الماضي الذي سيشمل الآن صالونات التجميل وعيادات أطباء الأسنان والمراكز التجارية.

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