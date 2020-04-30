شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو...منظمة الصحة العالمية تتهم وزير الصحة اليمني ناصر باعوم بالكذب والخداع والوزير يشعر بالذعر ويتراجع عن تصريحه السابق الذي ارعب كل ابناء الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو...منظمة الصحة العالمية تتهم وزير الصحة اليمني ناصر باعوم بالكذب والخداع والوزير يشعر بالذعر ويتراجع عن تصريحه السابق الذي ارعب كل ابناء الجنوب

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