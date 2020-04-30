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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست قوات هادي ولا السعودية..بن بريك يدق ساعة الصفر ويتوعد بسحق هذه القوة وانهاء تواجدها في الجنوب..لن تصدق من هي القوة التي يسعى الانتقالي لسحقها

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