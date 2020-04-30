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صنعاء - ياسمين الخيامي - مهدي المشاط يباغت الجميع ويصعق كل القيادات الحوثية ويرفض تنفيذ هذا الامر العاجل الذي امر به زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي

تداول ناشطون حوثيون منشورات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي نقلوها عن موقع قناة المسيرة الحوثية في التليجرام . كشفت قناة المسيرة أن شركة النفط بصنعاء أعلنت تخفيضات كبيرة في أسعار البترول والديزل بناءً على الانهيار الذي شهدته أسعار النفط عالمياً. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: في غاية الخطورة..الانتقالي يتحدى الملك سلمان وولي عهده ويباغت الجميع بهجوم خاطف ارعب القوات السعودية في الجنوب ( صورة للموقع الذي هاجمه الانتقالي ) عاجل..الانتقالي يباغت الجميع ويحسم امره ويتهم الرئيس هادي بالخيانة الكبرى لكل ابناء الجنوب ويكشف مصير هادي بعد قرار الانفصال واقامة الدولة المستقلة في الجنوب هاني بن بريك يوجه رسالة عاجلة لولي العهد السعودي ارعبت الرئيس هادي وقصمت ظهر الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي ( نص الرسالة التي ارعبت الشرعية) ورد للتو...منظمة الصحة العالمية تتهم وزير الصحة اليمني ناصر باعوم بالكذب والخداع والوزير يشعر بالذعر ويتراجع عن تصريحه السابق الذي ارعب كل ابناء الجنوب ليست قوات هادي ولا السعودية..بن بريك يدق ساعة الصفر ويتوعد بسحق هذه القوة وانهاء تواجدها في الجنوب..لن تصدق من هي القوة التي يسعى الانتقالي لسحقها عاجل وفي غاية الخطورة..قائد عسكري كبير يقصم ظهر الرئيس هادي ويسلم اسلحة لواء بالكامل للانتقالي..والقوات لسعودية ترفض التدخل( صورة واسم ورتبة الخائن ) Advertisements مهدي المشاط يباغت الجميع ويصعق كل القيادات الحوثية ويرفض تنفيذ هذا الامر العاجل الذي امر به زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي هل تذكرون المسؤول الامارتي الذي اقسم بالله ان يقيم للجنوبيين دولتهم المستقلة..شاهد رد صاعق وكارثي تلقته الامارات ولكنه ليس من هادي ولا من الحوثي ولا من الاصلاح ليس الميسري ولا الجبواني ولا جواس..الانتقالي يباغت ابناء الجنوب ويهدر دم وزير جنوبي بارز في الشرعية ويتوعد بدفنه حيا ( صورة واسم الوزير الذي اهدر دمه ) وردنا الان..السفير أحمد صالح يفاجئ الجميع ويغادر دولة الامارات..لن تصدق ما هي الدولة التي اختارها نجل صالح للعيش فيها هو واسرته وفضلها على بقية دول العالم عاجل..قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتصعق الشيخين سلطان العرادة وامين العكيمي بخبر كارثي قلب الامور راسا على عقب في الجوف ومأرب( 3 صور صادمة ) ليست الامارات ولا امريكا ولا روسيا..الرئيس هادي يهز وجدان الجنوبين ويبكيهم من شدة القهر..لن تصدق لمن سلم هادي القرار الذي يحدد مصير دولة الجنوب (صورة ) ورد للتو..وزير شمالي في الشرعية يباغت الجميع ويوجه طعنة غادرة للرئيس هادي ويعلن ولائه المطلق للامارات والاستعداد للقتال معها (صورة واسم الوزير ) عاجل:الانتقالي يقتحم هذه المحافظة بقوة ضاربة..ولكن ما حدث صعق الزبيدي واربك حساباته وجعله يدرك ان الانفصال من سابع المستحيلات..لن تصدق ماحدث وشهدت اسواق النفط انهيار تاريخي حيث وصل سعر البرميل دولار واحد فقط. ووفقاً لما تداوله الناشطين فإنه تم تخفيض أسعار البترول في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى 3900 ريال للدبة البترول سعة 20 لتر والديزل إلى 4500 ريال للدبة العشرين اللتر. لكن تبين ان ما نشرته المسيرة ليس الا مجرد ضحك على دقون اليمنيين اذا اعلن رئيس المجلس السياسي للانقلابيين الحوثيين مهدي المشاط انه لن يتم تخفيض اسعار البترول ومشتقاته حتى لو بلغ سعر البرميل في البورصة الدولية دولار واحد للبرميل . واضاف المشاط نحن بحاجة لدعم المجهود الحربي ولن يتم اي تخفيض في الاسعار.

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