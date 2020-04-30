شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون المسؤول الامارتي الذي اقسم بالله ان يقيم للجنوبيين دولتهم المستقلة..شاهد رد صاعق وكارثي تلقته الامارات ولكنه ليس من هادي ولا من الحوثي ولا من الاصلاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون المسؤول الامارتي الذي اقسم بالله ان يقيم للجنوبيين دولتهم المستقلة..شاهد رد صاعق وكارثي تلقته الامارات ولكنه ليس من هادي ولا من الحوثي ولا من الاصلاح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون المسؤول الامارتي الذي اقسم بالله ان يقيم للجنوبيين دولتهم المستقلة..شاهد رد صاعق وكارثي تلقته الامارات ولكنه ليس من هادي ولا من الحوثي ولا من الاصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.