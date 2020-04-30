القوات الجنوبية تكبد الميليشيات خسائر فادحة في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

كبدت القوات المسلحة الجنوبية، اليوم الخميس، ميليشيا الحوثي الإنقلابية، خسائر فادحة خلال المعارك التي شهدتها عدد من المواقع في محافظة الضالع .



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وخاضت القوات الجنوبية غرب محافظة الضالع, معارك شرسة مع المليشيات, وشنت هجوما واسعا من محورين على مواقع "المصواح" و"الوخب" و"قروض" شمال شرق الحشاء وتمكنت من تحريرها على وضع المعارك.

وشنت القوات الجنوبية هجوما عنيفا على مراكز وتجمعات لمليشيات الحوثي, وتمكنت من تحرير منطقة "المصيوح" المطل على حجر و"المحاد" في منطقة المشاريح و موقع "القبة" ومواقع "الضفور" وارزت تقدما كبيرا هناك.

واستطاعت القوات الجنوبية تكبيد المليشيات خسائر كبيرة في الارواح , وغنمت عدد من الاسلحة واسرت 11 عنصرا حوثيا, اضافة الى قطع الطريق امام امتدادات الحوثيين من "العود" و"الحشاء"