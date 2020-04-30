شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمجد طه يتحدث عن علاقة الإخوان بالجوال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 قال الخبير الإستراتيجي في الشؤون السياسية، أمجد طه، أن هناك علاقة وثيقة بين تنظيم الإخوان الدولي المحظور عالمياً والجوال، وذلك على خلفية فضيحة جروب الواتساب في اليمن .

Advertisements وذكر أمجد طه في تغريدة له بتويتر، "يبدو الإخوان لديهم علاقة وثيقة بالجوال، بقطر يقولون تم اختراقهم عبر الايفون وباليمن يديرون ازماتهم عبر الواتساب!" . واضاف "عادي فمن لا يعرف الفرق بين السُلطة والسَلَطة لن يفرق بين الإدارة و آدمن القروب،ومن لا يفرق بين الخيار الاستراتيجي والخيار باللبن..لن يعرف الفرق بين صنعاء وعدن"

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