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أمجد طه يتحدث عن علاقة الإخوان بالجوال

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

أمجد طه يتحدث عن علاقة الإخوان بالجوال

عدن - الخليج 365

قال الخبير الإستراتيجي في الشؤون السياسية، أمجد طه، أن هناك علاقة وثيقة بين تنظيم الإخوان الدولي المحظور عالمياً والجوال، وذلك على خلفية فضيحة جروب الواتساب في اليمن .

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وذكر أمجد طه في تغريدة له بتويتر، "يبدو الإخوان لديهم علاقة وثيقة بالجوال، بقطر يقولون تم اختراقهم عبر الايفون وباليمن يديرون ازماتهم عبر الواتساب!" .

 

واضاف "عادي فمن لا يعرف الفرق بين السُلطة والسَلَطة لن يفرق بين الإدارة و آدمن القروب،ومن لا يفرق بين الخيار الاستراتيجي والخيار باللبن..لن يعرف الفرق بين صنعاء وعدن"

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