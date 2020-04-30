إجتماع صحي في عدن يحدد مركزين لعزل مرضى كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

حدد إجتماع صحي عقد اليوم الخميس، برئاسة محافظ المحافظة، أحمد سالم ربيع علي، مركزين لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، المركز الأول هو مركز الامل لمديريات اعلی الجسر الاربع والثاني في مستشفی الجمهورية لمديريات اسفل الجسر الاربع علی ان يتم اعتماد فروع لها في بقية المديريات..مشدداً على ضرورة استقبال جميع المستشفيات العامة والخاصة الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا.



وناقش الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ لمكافحة كورونا الدكتور علي الوليدي، ومدير عام مكتب الصحية بالمحافظة الدكتور جمال خدابخش، ورئيس اللجنة العلمية بلجنة الطوارئ الدكتور خالد زين، وعدد من اعضاء اللجنة، ترتيب الجهود وتوحيد الخطط والبرامج لمجابهة تفشي الوباء وانخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.

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وشدد الاجتماع، على فرق الاستجابة السريعة اعداد بيانات الحالات ومخالطيهم واعداد تقارير بذلك كل 12 ساعة، وعن سير العمل في المرافق الصحية للمحافظة.

كما شدد الاجتماع، علی ضرورة اتباع الاجراءات واستخدام الاستمارات الخاصة بالمرضی والمخالطين وتفعيل دور التثقيف الصحي والتوعوي في نشر المفاهيم السليمة في الوقاية من الفيروس وكيفية اجراء الحجر المنزلي للمصاب ومخالطيه وتحديد المستويات المختلفة للعلامات والاعراض المتصلة بالحالات وتحديد اختصاصات فرق الاستجابة وتنظيم عملها وحسن ادارتها..داعياً المواطنين باخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها وعدم الالتفات للشائعات التي تعيق عمل الطواقم الطبية وتخلق الهلع والخوف في صفوف المجتمع.

كما اعلن محافظ عدن احمد سالم ربيع، حضر التجوال في جميع مديريات عدن لمدة 72 ساعة، اعتباراَ من اليوم الخميس 30 ابريل وحتى الاحد المقبل 2 مايو المقبل وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

واكد محافظ عدن ،حرص السلطة المحلية على تجاوز اثار السيول ورفع اطنان من مخلفات السيول وتنظيف الشوارع والمناطق المختلفة وسيعقبها انفاذ حملة رش رذاذي وتعقيم لمختلف مديريات المحافظة..داعياً الجميع الى التبليغ عن اي حالات مشتبهه بفيروس كورونا واتخاذ السبل الكفيلة بالوقاية من الفيروس.