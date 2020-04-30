شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الثقافة تكرم الشاعر الشعبي كور سعيد عوض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرمت وزارة الثقافة ،اليوم، الشاعر الشعبي كور سعيد عوض من ابناء مدينة الحصن بمديرية خنفر محافظة أبين ،بدرع الوزارة تقديراً لدوره الثقافي والابداعي وكتابة القصيدة الشعبية والوطنية والعاطفية والاجتماعية خلال مسيرته الإبداعية التي تجاوزت نصف قرن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وعبر الشاعر كور سعيد عوض ،عن سروره بالتكريم..معتبراً التكريم لفته كريمة من وزارة الثقافة ممثلة بالوزير مروان دماج، واهتمامها بالمبدعين لاسيما في مثل هذه المرحلة الراهنة.

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