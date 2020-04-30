شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلامي البارز’’توفيق الشرعبي‘‘يكشف عن مصير وتفاصيل الحالة المصابة بفيروس’’كورونا‘‘في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/30 الساعة 08:26 مساءاً (الخليج 365_متابعات) كتب الاعلامي البارز توفيق الشرعبي في حائطة على حساب فيس بوك منشور؛ وكشف عن اسم المصاب؛ ومصير كل المخالطين له؛ وايضاح مكان احتجاز الطاقم الطبي..



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