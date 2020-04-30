شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جائحة’’كورونا‘‘كبرى مستشفيات’’عدن‘‘مهدده بالاغلاق ..وادارة المستشفى تحذر من كارثة لم تتحدث في مكان بالعالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/30 الساعة 08:42 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اكد نائب مدير عام هيئة مستشفى الجمهورية في عدن الدكتور طارق مزيدة ان المستشفى مهدد بالاغلاق بسبب قلة معدات السلامه المهنية لطاقمه الطبي وعدم تسلمه اي دعم من الحكومة لمواجهة جائحة كورونا بالاضافة الى توقف مرتبات موظفيه للشهر الثاني تواليا.

وقال مزيدة في تصريح صحفي ان المستشفى لم يتسلم أي دعم من المخصص الذي صرفته الحكومة لمواجهة جائحة كورونا حتى اليوم، في ظل استمرار عمل الطاقم الطبي لمواجهة الجائحة معرضين انفسهم واسرهم للمخاطر، كما ان موظفيه دون مرتبات للشهر الثاني ما بات يهدد بتوقف العمل في المستشفى.

Advertisements



واكد نائب مدير مستشفى الجمهورية انه بات الوحيد الذي يستقبل الحالات التي ترفضها المستشفيات الحكومية والخاصة الأخرى، مشيرا تسجيل المستشفى 3 حالات وفاة ناتجه عن التهابات الأجهزة التنفسية يوم الثلاثاء ومعدل حالتي وفاة يوميا خلال الفترة الماضية، ومعظمها خضع لفحص كورونا وكانت النتيجة سلبية.

وحذر من كارثة غير مسبوقة لم تحدث في أي بقعة بالعالم من قبل بسبب ظهور كورونا والضنك في ظل انهيار الخدمات الصحية والوضع المتردي في مدينة عدن، مرجحا نفاذ وسائل السلامة في المستشفى خلال 3 أيام ما سيضطر المستشفى للتوقف.

وأشار الى ان المحجر الصحي في مستشفى الامل مازال حتى اليوم غير مفعل رغم ضخ مبالغ كبيرة لتجهيزه، موجها دعوة لجميع الأطراف لتحييد القطاع الصحي عن التسيس حسب قوله لصحيفة عدن تايم.

