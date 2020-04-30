شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جائحة’’كورونا‘‘سلطات’’تعز وحضرموت‘‘تقوم بالاغلاق جميع المنافذ الرئيسية بالمحافظات..تفاصيل ومستجدات طارئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/30 الساعة 08:48 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أقرت السطلة المحلية في محافظة حضرموت النفطية (شرق اليمن)، اليوم الخميس، اغلاق منافذ المحافظات ابتداء من السبت المقبل، بعد يوم من اعلان وزارة الصحة في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً تسجيل حالتي وفاة و5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يأتي ذلك بعد الإعلان، أمس الاربعاء، عن حالتي وفاة و5 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وفق ما اكده وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم.

كما أقرت السلطة المحلية في حضرموت وفق بيان - حصل المشهد الخليجي على نسخة منه - إعلان حظر التجوال داخل مديريات محافظة حضرموت ابتداء من الاحد المقبل 3 مايو من الساعة التاسعة مساء حتى الثامنة صباحاً وحتى اشعار آخر.

وشدد البيان على جميع المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية بشكل مستمر في جميع المرافق والاماكن العامة وعدم التجمهر والازدحام والالتزام بكافة التعليمات الصادة من جميع الجهات ذات الاختصاص.

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ودعا البيان الائمة والقائمين على المساجد الالتزام بالنقاط الاحترازية التي حددها مكتب وزارة الاوقاف والإرشاد سابقاً، والتي تقضي بإغلاقها.

وكان مكتب الصحة في ساحل حضرموت اعلن الاثنين الماضي شفاء الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا التي أكدت إصابتها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في 10 ابريل الجاري.

وفي ذات السياق وجه محافظ تعز نبيل شمسان مساء اليوم، باغلاق جميع المنافذ الرئيسية بالمحافظة، باستثناء دخول البضائع والمواد التموينية حتى تستكمل اجراءات وتدابير القطاع الصحي. جاء ذلك بعد اعلان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، عن تسجيل 5 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن. كما وجه المحافظ، لجنة الطوارئ في المحافظة، بسرعة اتخاذ الاجراءت الوقائية والاحترازية والاستعداد لأي طارئ محتمل.



