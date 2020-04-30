شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر محلية تكشف ما قام به’’طيران التحالف‘‘في عدن وأبين وأثار فزع ورعب وسط السكان! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/30 الساعة 08:17 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر محلية إن طائرة حربية حلقت وفتحت حاجز الصوت فوق سماء محافظتي عدن وأبين صباح اليوم الخميس.

وذكرت المصادر ان مقاتلة حربية تابعة للتحالف حلقت حوالي نصف ساعة في أجواء مدينة عدن، وبحسب سكان محليين في أبين حلقت طائرة فوق ضواحي مدينتي زنجبار وجعار ثم غادرت لاحقًا.

هذا ولم تعرف بعد اسباب تحليق الطيران التابع للتحالف لكن مصادر عسكرية قالت إن التحليق قد يكون لمراقبة الوضع العسكري والأمني في محافظتي عدن وأبين.

