الرياض - رنا عبدالله - هام: الصين تحذر كل دول العالم .. لا تأكل لحم هذا الحيوان ولو كنت ستموت جوعاً لأنك ستصاب مباشرًة بفيروس كورونا أنت وعائلتك.. (شاهد صورة الحيوان)

2020/04/30 الساعة 07:00 مساءً (المراسل اليمني)

كشف باحثون صينيون أن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 2165 شخص في الصين.

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ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، قالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث، في بيان، بموقعها على الإنترنت: هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس.

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