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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..السفير أحمد صالح يفاجئ الجميع ويغادر دولة الامارات..لن تصدق ما هي الدولة التي اختارها نجل صالح للعيش فيها هو واسرته وفضلها على بقية دول العالم

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