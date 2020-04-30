تعليق رحلات النقل من عدن إلى المهرة ضمن الإجراءات الأحترازية للوقاية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

المهرة - الخليج 365

أصدر مكتب الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بمحافظة المهرة، اليوم ، تعميماً بشأن تعليق جميع رحلات النقل الجماعي للركاب القادمة من العاصمة المؤقتة عدن الى المحافظة في أعقاب إكتشاف حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا في عدن.



وشمل التعميم - الذي صدر تنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر - تعليق وسائل نقل الركاب الأخرى سيارات أجرة وباصات صغيرة وجميع شاحنات نقل البضائع بمختلف احجامها.

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وشدد التعميم على توقيف جميع شركات النقل الجماعي للركاب ووسائل نقل الركاب الصغيرة الاخرى وشاحنات نقل بالضائع بمختلف احجامها من تسيير أي رحلات من محافظة عدن الى محافظة المهرة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يومنا هذا الخميس الموافق30 -إبريل-2020م ابتداءً من الساعة 12:00بعد منتصف الليل وحتى إشعار آخر.

وأشار مكتب الهيئة إلى أن الرحلات التي تم تسييرها قبل اصدار هذا التعميم يتم توقيفها عند مداخل المحافظة ولا يتم دخولها إلا بعد اخضاعها للفحص الطبي من قبل الفرق الطبية والمختصين المكلفين من قبل رئيس لجنة الطوارئ ومكتب الصحة بالمحافظة المتواجدين على مداخل المحافظة ، متمنياً دوام الصحة والعافية والسلامة للجميع.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الأحترازية والوقائية التي تتخذها السلطة المحلية لمواجهة فيروس كورونا حرصاً على سلامة المواطنين