29 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان خلال 3 أيام لـ5 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

حضرموت - الخليج 365

كشف مركز الملك سلمان عن حجم المساعدات التي وصلت إلى محافظات مُحررة خلال ثلاثة أيام.



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حيث عبرت منفذ الوديعة البري ،خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري ،29 شاحنة إغاثية تحمل على متنها مساعدات غذائية لعدد من المحافظات بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.

واوضح المركز بان المساعدات التي تستهدف محافظات صنعاء وتعز ومأرب وعدن وحضرموت، تحتوي على 1,500 سلة غذائية تزن 165طنًا، و 39,375 كرتوناً من التمور، تزن 315 طنًا و 240 خيمة، و 1,200 بساط، و 3,600 بطانية..مشيراً الى ان المساعدات تأتي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة المليشيا الحوثية .