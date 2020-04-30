شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. أسر قيادي حوثي بارز من إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 الجوف إب - الخليج 365 أفادت مصادر عسكرية بمحافظة الجوف، بأن قيادياً حوثياً من أبناء إب وقع أسيراً بقبضة القوات الحكومية.

وفي التفاصيل، أسر قيادي حوثي بارز خلال مواجهات عنيفة جرت بين القوات الحكومية وبين مليشيا الحوثي. Advertisements وقالت مصادر مطلعة إن القوات الحكومية أسرت قيادياً حوثياً بارزاً من أبناء محافظة إب وكان يقاتل في صفوف المليشيا الحوثية بجبهة الجوف الأيام الماضية. وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي الأسير يدعى "علي خرصان" ويعمل مشرفا للمليشيا في وراف بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب. وكشفت المصادر عن أسر عدد من مقاتلي الجماعة من أبناء محافظة إب كانوا يقاتلون في صفوف المليشيا الحوثية بجبهات الجوف وصرواح.

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