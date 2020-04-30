شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب" يكشف عن الدولة الوحيد بالعالم المستعدة لفعل اي شيئ و وتخسر لكي اخسر الانتخابات الرئاسية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترامب" يكشف عن الدولة الوحيد بالعالم المستعدة لفعل اي شيئ و وتخسر لكي اخسر الانتخابات الرئاسية !

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في حديث لوكالة رويترز إن الصين ستفعل أي شيء لكي يخسر الانتخابات الرئاسية. وأضاف ترامب الأربعاء أنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا دليل على أن بكين "ستفعل كل ما بوسعها" لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة القادمة، مشيرا إلى أنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع الصين بشأن فيروس كورونا. جديد اب برس Advertisements ​

وقال الرئيس الأمريكي بشأن سياسته المستقبلية تجاه بكين فيما يتعلق بالجائحة: "يمكنني فعل الكثير". من جانب آخر، أكد ترامب أن أزمة كورونا أثرت سلبيا على الاتفاق التجاري بين بلاده والصين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب" يكشف عن الدولة الوحيد بالعالم المستعدة لفعل اي شيئ و وتخسر لكي اخسر الانتخابات الرئاسية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.