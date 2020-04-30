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الرياض - رنا عبدالله - عـاجل .. أجهزة الامن القطرية تلقي القبض على "فيصل القاسم" .. وقناة الجزيرة توقفه عن العمل بعد ارتكابه هذا الفعل الصادم .. شاهد

نشر موقع "قطر توداي" ان اجهزة الامن القطرية افقت القبض على المذيع الشهير في قناة الجزيرة فيصل القاسم. 40530086 وكشف الموقع ان قناة الجزيرة اوقفت القاسم عن العمل في القناة بعد ان تلقت اوامر عليا بذلك. Advertisements ونسب الموقع الى مصادر امنية ان المذيع الشهير انتقد عدم تغطية الجزيرة اقالة رئيس الوزراء القطري من منصبه وهو ما يسبب حرج للقناة ولقطر نفسها . وكانت وسائل إعلام قطرية، قد كشفت سابقا عن أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر أمرا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء. وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "الأمر الأميري رقم 2 لسنة 2020 يقضي بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء"، بدلاً عن عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته لأمير البلاد في وقت سابق. وأضافت أن "الأمر الأميري يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية". 40530086 40530086

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