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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست الامارات ولا امريكا ولا روسيا..الرئيس هادي يهز وجدان الجنوبين ويبكيهم من شدة القهر..لن تصدق لمن سلم هادي القرار الذي يحدد مصير دولة الجنوب (صورة )

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