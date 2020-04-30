شكرا لبحثكم عن خبر حالة كورنا ممددة تغلق مستشفى الكوبي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اغلق مستشفى الكوبي في حي وديع حداد بمديرية المنصورة في محافظة عدن، أبوابه صباح الخميس. Advertisements وقال مصدر مطلع، ان المستشفى اغلق ابوابه بعد اكتشاف حالة مرقدة منذ 4 أيام في المستشفى مصابة بكورونا. وطلبت إدارة مستشفى الكوبي، من أهل المريض إخراجه من المستشفى، ونقله إلى أي مكان آخر للحصول على العناية اللازمة من الوباء.

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