شكرا لبحثكم عن خبر مغادرة طواقم طبية في اكبر مستشفى حكومي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادرت طواقم طبية مستشفيات حكومية بعدن عقب الاعلان عن تسجيل اصابات بفيروس كورونا. وقال مواطنون ارتادوا مستشفى الجمهورية للعلاج انهم وجدوا قسم الطوارئ خال من الممرضين والاطباء. وغادر الاطباء على مايبدو بسبب نقص التجهيزات الخاصة بمواجهة مخاطر تفشي وباء كورونا. ومن شان عمليات المغادرة هذه ان تربك المشهد الصحي المتعثر اصلا بعدن.

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