وزير بالشرعية يطالب محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق بجرائم المليشيا بمعتقلات النساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

عدن صنعاء - الخليج 365

دعا وزير الاعلام ،المجتمع الدولي ومنظمات حماية المرأة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات والضغط على المليشيا الحوثية لإطلاق كافة المختطفات في معتقلاتها الخاصة..



وطالب وزير الاعلام معمر الارياني، في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية "سبأ" ،محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم المعتقلات الخاصة للنساء في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.

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موضحاً ان التقرير الذي أصدرته وكالة اسوشيتدبرس الامريكية يعيد تسليط الأضواء على واحدة من أبشع جرائم المليشيا الحوثية والتي سبق وأن تحدثنا عنها مرارا والمتمثلة بإختطاف مئات النساء اليمنيات من منازلهن واخفائهن في معتقلات خاصة بسبب ارائهن ونشاطهن السياسي والإنساني.

‏واشار الى ان التقرير وثق شهادات عدد من الناجيات بعد تمكنهن من الفرار من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وكيف تعرضن للاعتداء والتعذيب الجسدي والتحرش الجنسي والاغتصاب، وكتعذيب نفسي ،وكيف تم تحديد مواعيد لإعدامهن والغائها في اللحظة الأخيرة في حملة قمع متصاعدة للنساء وغير مسبوقة في تاريخ اليمن.