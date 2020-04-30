شكرا لبحثكم عن خبر ”هواوي” تطلق تطبيق قاتل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت عملاق التكنولوجيا "هواوي" عن "قاتل خرائط جوجل" بشكل رسمي، وذلك بعد الخلاف الذي نشأ بينها وبين شركة "جوجل" الأمريكية بسبب الخلاف السياسي قبل فترة بين البلدين.

ووفقا للشركة، فإن اسم تطبيق الخرائط هو "Here WeGo"، مشيرة إلى أن التطبيق ليس بالجديد وموجود منذ فترة كبيرة في متجر جوجل للتطبيقات، ويمتلك أكثر من 10 ملايين عملية تحميل.

وتعد الشركة بتغطية جميع احتياجات المستخدم الأساسية لرسم الخرائط، ومن بينها التنقل خطوة بخطوة، والتحديث المباشر لحركات المرور، وحجوزات السيارات، ومعلومات عن وسائل النقل العام، والمزيد.

وأعلنت الشركة أن التطبيق سيكون متاح في جميع أجهزة "هونر" وهواتف "هواوي"، حيث سيتمكن المستخدمون من استخدامه بشكل مباشر من داخل الهاتف.