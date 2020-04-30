شكرا لبحثكم عن خبر تضم 50 مشاركا .. فيسبوك تطلق خدمة الاتصال المرئي الجماعي ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علنت شركة فيسبوك عن إطلاق خدمة جديدة لمؤتمرات الفيديو، كما وسعت ميزات البث المباشر عبر مختلف خدماتها، وذلك في مسعى منها للاستفادة من زيادة الطلب على خدمات الدردشة المرئية الجماعية إبَّان جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

ومن خلال خدمة مؤتمرات الفيديو الجديدة – التي أُطلق عليها اسم (مسنجر رومز) Messenger Room أو (غرف مسنجر) – اتخذت عملاقة التواصل الاجتماعي أولى خطوة لدمج خدمات التراسل الفوري التابعة لها، إذ إن الخدمة الجديدة لا تقتصر على مستخدمي تطبيق مسنجر فقط، بل يمكن لمستخدمي خدمتي إنستاجرام، وواتساب الانضمام إلى المحادثات الجماعية المرئية.

وقالت فيسبوك في بيان: إن خدمة (مسنجر رومز) تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 مستخدمًا في المكالمة، ولكنها ستعرض على شاشة أجهزة سطح المكتب 16 مشاركًا فقط، و8 مشاركين على شاشات الأجهزة المحمولة، وذلك في تصميم شبيه بما تقدمه خدمة (زووم) Zoom المنافسة.

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وسيكون بإمكان مستخدمي فيسبوك مشاركة روابط تُمكّن غير مستخدميها من الانضمام إلى مكالمات (مسنجر رومز) عبر متصفح الويب على كل من أجهزة سطح المكتب، والأجهزة المحمولة، مما يُلغي الحاجة إلى تنزيل تطبيق، أو إنشاء حساب على غرار الخدمات الأخرى. ولن يكون هناك حد أقصى لزمن المكالمات.

وإلى جانب إطلاق (مسنجر رومز)، أعلنت فيسبوك عن توسيع عروض البث المباشر الخاصة بها، مثل: خيار إضافة ضيف إلى مقطع فيديو مباشر على تطبيق فيسبوك الأساسي، والقدرة على حفظ مقاطع الفيديو المباشرة على إنستاجرام إلى تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو الطويلة IGTV.

ويمكن الوصول إلى (مسنجر رومز) مباشرةً من صفحة (آخر الأخبار)، إضافةً إلى صفحات المجموعات والمناسبات. وقال شودنوفسكي: إن فيسبوك تخطط أيضًا لإضافة أزرار داخل خدمتي واتساب وإنستاجرام للانضمام إلى المحادثات، ومع ذلك سيُطالب هؤلاء المستخدمين بفتح مسنجر لإنشاء الغرف.

وأعلنت فيسبوك اليوم أيضًا عن رفع الحد الأقصى لعدد المشاركين في مكالمات واتساب المرئية الجماعية من 4 إلى 8 مشاركين. كما أعلنت عن إمكانية بدء البث المباشر عبر أجهزة (بورتال) Portal. وقالت فيسبوك: إنها تخطط لتوسعة ميزة التشفير (طرف إلى طرف) لتشمل (مسنجر رومز) “إن كان ذلك ممكنًا”