شكرا لبحثكم عن خبر عدن .. تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء المدينة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حلق طيران حربي، تابع للتحالف العربي، فوق سماء مدينة عدن، صباح اليوم الخميس.
وقال مواطنون، ان طائرة حربية حلقت فوق سماء المدينة صباحاً.
وأضاف المواطنين، بأن الطيران حلق بسماء المدينة اكثر من مرة، قبل ان يغادرها لاحقاً دون القيام بأي ضربات.
ولم تعرف اسباب التحليق هذا، في ظل تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي وإعلانه حالة الطوارئ العامة والإدارة الذاتية في الجنوب.
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