شكرا لبحثكم عن خبر رامز مجنون رسمي يسخر من فنانة يمنية مشهورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشارك المطربة اليمنية أروى مع الفنان رامز جلال في تقديم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض خلال موسم رمضان ‏‏2020.‏

وخلال تقديم أروى لحلقة الثلاثاء التي استضافا فيها الفنان السعودي حسن عسيري، كانت ترتدي بروش على شكل فراشة ملونة سخر ‏منها رامز جلال أثناء تعليقه على مقدمتها مع الضيف.‏

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وقال رامز مازحا "اطلقي الفراشة دي عليه لو كذب"، معلقا بذلك على شرحها للضيف قواعد البرنامج وكرسي الاعتراف.

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وعقب انتهاء الحلقة، شاركت أروى عبر حسابها على Instagram مجموعة من الصور وكتبت معلقة عليها: "بمناسبة الفراشة اللي على الجاكيت يا رامز .. ‏أنا ما رضيتش أجيب باقي الفراشات من البلد خوفا على شعور الزملاء".‏