رامز مجنون رسمي يسخر من فنانة يمنية مشهورة

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يزيد بن سلمان - شبوة - تشارك المطربة اليمنية أروى مع الفنان رامز جلال في تقديم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض خلال موسم رمضان 2020.
وخلال تقديم أروى لحلقة الثلاثاء التي استضافا فيها الفنان السعودي حسن عسيري، كانت ترتدي بروش على شكل فراشة ملونة سخر منها رامز جلال أثناء تعليقه على مقدمتها مع الضيف.
وقال رامز مازحا "اطلقي الفراشة دي عليه لو كذب"، معلقا بذلك على شرحها للضيف قواعد البرنامج وكرسي الاعتراف.
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وعقب انتهاء الحلقة، شاركت أروى عبر حسابها على Instagram مجموعة من الصور وكتبت معلقة عليها: "بمناسبة الفراشة اللي على الجاكيت يا رامز .. أنا ما رضيتش أجيب باقي الفراشات من البلد خوفا على شعور الزملاء".
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