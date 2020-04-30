صعدة.. قصف مدفعي يستهدف مواقع وتحركات حوثية في رازح وشدا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية اليوم الخميس، 30/نيسان/2020، مواقع وتحركات حوثية في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements كما تعرضت تحركات حوثية في مديرية شد لقصف صاروخي ومدفعي مماثل. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.

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