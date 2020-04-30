صنعاء.. المليشيا تغلق أحد الأسواق بعد الاشتباه بحالة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 الخليج 365 ـ صنعاء أغلقت مليشيات الحوثي في وقت متأخر من مساء الاربعاء 29 ابريل 2020م، احد احياء واسواق العاصمة صنعاء عقب وجود حالة اشتباه شبه مؤكدة بفيروس "كورونا" "كوفيد- 19".

وذكرت مصادر محلية ان المليشيات فرضت طوقا على حي وسوق باب السلام على اثر الاشتباه بحالة اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" "كوفيد- 19" في المنطقة. Advertisements وأشارت المصادر إلى أن المليشيات منعت المواطنين من المرور والتجول بالمنطقة وتقوم فرق طبية بحملة عاجلة للرش والتعقيم. فيما تتحدث الانباء عن وجود حالات شبة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الفنادق المخصصة للحجر الصحي للوافدين للعاصمة صنعاء لم تفصح وزارة الصحة والسكان الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن التعليق بهذا الشأن. ولفتت المصادر ان السلطات الصحية في العاصمة صنعاء تعيش حالة طوارىء غير معلنة منذ الاعلان بوقت سابق عن اكتشاف حالات اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في محافظة عدن

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