شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قوات الجيش تستعيد السيطرة على مواقع مهمة في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 الخليج 365 ـ البيضاء حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، 30/نيسان/2020، تقدما كبيرا في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على مواقع الحمة الاستراتيجية، ومواقع الشبكة واليسبل ونقطة اليسبل في جبهة قانية. وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا. وأضافت أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر

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