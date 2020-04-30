أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 30 إبريل/نيسان 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/476790/ الصلاة في الحرمين الشريفين خلال أيام.. تفاصيل https://www.elyamnelaraby.com/476799/ محطة كهرباء دمقوت تتسلّم مولدا جديدا دعماً من السلطة المحلية https://www.elyamnelaraby.com/476805/ اليمن يعلن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا ومخاوف من توسع رقعة المرض https://www.elyamnelaraby.com/476807/ Advertisements محافظ تعز يوجه بإغلاق منافذ المحافظة بسبب كورونا https://www.elyamnelaraby.com/476808/ عدن.. لجنة التوعية المجتمعية تقوم بتوزيع حقائب صحية على الموظفين https://www.elyamnelaraby.com/476809/ القديمي يتفقد اوضاع المواطنين بمديرية الدريهمي https://www.elyamnelaraby.com/476810/ بعد إصابات عدن.. حضرموت تغلق منافذها وتفرض حظر تجول في مديرياتها https://www.elyamnelaraby.com/476811/ أمين عام محلي المهرة يلتقي السلطة المحلية بمديرية حصوين https://www.elyamnelaraby.com/476812/

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