- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. الإمارات تدشن مشروع إفطار صائم في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
شنت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" مشروعها الخيري السنوي لتوزيع 1000 وجبة إفطار على الصائمين في المدن الرئيسية بحضرموت بشكل يومي في شهر رمضان.
وأكد ممثل الهيئة بحضرموت حميد راشد الشامسي أن "المشروع يأتي في إطار نشر روح العطاء الخيري والتطوعي ومساندة للضعفاء والمحتاجين مع حلول شهر رمضان الفضيل، لافتاً إلى أن الهيئة درجت على تنفيذ هذا المشروع كل عام".
ويعتبر "مشروع إفطار الصائم" واحداً من عشرات المشاريع التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتهدف بها إلى إحياء فضائل الشهر الكريم عبر تجسيد قيم التآخي والتسامح.
وأعرب المستفيدون عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر لجهودها الإنسانية على الساحة اليمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الإمارات تدشن مشروع إفطار صائم في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.