ما لا تعرفه عن عقار ريمديسفير الذي نجح في المساعدة على احتواء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، والمسؤول عن اعتماد الأدوية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن دواء ريمديسفير نجح في المساعدة على احتواء فيروس كورونا.



وأكد فاوتشي في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عقار ريمديسفير نجح في تقصير مدة علاج فيروس كورونا ومنع إنزيمًا يستخدمه الفيروس داخل الجسم.

وأضاف فاوتشي، أن العقار قلل مدة المرض من 15 إلى 11 يومًا، وأن نتائج تجربة العقار حتى الآن تعطي الأمل.

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وكانت الشركة المنتجة لعقار ريمديسفير، أعلنت أنها على دراية بالبيانات الإيجابية الناشئة للعقار، مؤكدة أن ريمديسفير هو واحد من العديد من العلاجات التي تتم دراستها.

كما قررت الحكومة اليابانية اعتماد عقار ريمديسفير في علاج مرضى فيروس كورونا.

وصرح متحدث بِاسم الحكومة اليابانية، وفقًا لما نقلته وكالات أنباء، بأن بلاده تشارك في اختبار مشترك متعدد الجنسيات للعقار منذ مارس آذار الماضي.

جدير بالذكر أن عقار ريمديسفير يستخدم في علاج الإيبولا لكن تسريبات تشير إلى أن التجارب السريرية التي أجريت في الصين أثبتت عدم فاعليته في حالات فيروس كورونا المزمنة.

واستخدم عقار ريمديسفير أيضًا، في علاج فيروس “سارس” و”ميرس”، لكنه لا يزال قيد التجارب في علاج فيروس كورونا.