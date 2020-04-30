أمين عام محلي المهرة يلتقي السلطة المحلية بمديرية حصوين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

الخليج 365 - المهرة

التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر بمكتبه ، الأربعاء، مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الاسد وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وعدد من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية لمناقشة ومتابعة احتياجات المديرية واطلاع قيادة المحافظة على هموم المواطنين.



وتطرق اللقاء إلى البحث عن حلولاً عاجلة للأوضاع المتردية في بعض الخدمات ومنها الكهرباء.

واستعرض مدير عام المديرية أهم المشاكل والاحتياجات فيما يخص ملف الكهرباء والعجز الحاصل في الطاقة وتعثر مشروع تحسين الشبكة الداخلية لمناطق المديرية وضرورة الإسراع في وضع حلول عاجلة لإنهاء معاناة المواطنين.

Advertisements

من جانبه أوضح الأمين العام

أن السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر تعمل بكل طاقتها لتحسين الخدمات في عموم مديريات المحافظة لاسيما مايتعلق بالكهرباء والتي اصبحت الشغل الشاغل ، موضحا بأن هناك إجراءات وحلول عاجلة اتخذتها السلطة لسد العجز في الطاقة من خلال توريد عدد من المولدات الكهربائية بالإضافة إلى دفعة جديدة ستصل قريباً ضمن المنحة المقدمة من الأشقاء في التحالف العربي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في هذا الجانب.

وثمن الأمين جهود السلطة بالمديرية ومتابعتها الدؤوبة لمطالب المواطنين، شاكرا دور الشخصيات الاجتماعية ومواقفهم الداعمة لجهود السلطة المحلية.

حضر اللقاء الأستاذ علي حسن عليان عضو المجلس المحلي بالمحافظة عن مديرية حصوين.