بعد إصابات عدن.. حضرموت تغلق منافذها وتفرض حظر تجول في مديرياتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

أكد محافظ حضرموت، فرج البحسني، أن قرار تعليق حظر التجول في المحافظة؛ جاء وفقاً للوضع الصحي المستقر خلال الفترة الماضية.



وجرى في الاجتماع الذي رأسه المحافظ البحسني، تدارس الأوضاع الصحية في المحافظة والإجراءات المقترحة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع انتقال عدوى المرض الى مواطني المحافظة وحرصاً على سلامتهم.

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ووجه محافظ حضرموت، القيادات العسكرية والمدنية، في تعميم صادر عنه مساء الأربعاء، بعد تأكيد خمس حالات مصابة بالفيروس المستجد (كوفيد - 19) في عدن، بإغلاق المنافذ الحدودية للمحافظة ابتداءً من الساعة السادسة من مساء يوم السبت 2 مايو/أيار المقبل مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للقادمين إلى المحافظة في جميع المنافذ خلال فترة ما قبل الإغلاق .

وبحسب التعميم الذي تلقى “نيوزيمن“ نسخة منه، فقد تقرر إعادة تفعيل حالة حظر التجول داخل مديريات محافظة حضرموت ابتداءً من يوم الأحد 3 مايو/ أيار المقبل، من الساعة التاسعة مساءً حتى الثامنة صباحاً، وحتى إشعار آخر .

وأهاب التعميم بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل مستمر في جميع المرافق والأماكن العامة، وعدم التجمهر والازدحام والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.

وأكد التعميم الصادر عن محافظ حضرموت، أنه على جميع الأئمة والقائمين على المساجد، الالتزام بالنقاط الاحترازية التي حددها مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد سابقاً.