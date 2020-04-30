القديمي يتفقد اوضاع المواطنين بمديرية الدريهمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وكيل محافظة الحديدة اوضاع المواطنين بمديرية الدريهمي التي تتعرض للقصف اليومي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية وزراعة الألغام والعبوات في الطرق والتي تسببت مؤخرا بوفاة طفلين وانفجار باص مما ادى إلى استشهاد جميع الركاب.



وخلال زيارته لقرية القباصية تم تقديم مساعدات لكافة ابناء القرية تشمل خيام وسلل غذائية.

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