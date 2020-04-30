شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يوجه بإغلاق منافذ المحافظة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 وجه محافظ تعز نبيل شمسان مساء الأربعاء، باغلاق جميع المنافذ الرئيسية بالمحافظة، باستثناء دخول البضائع والمواد التموينية حتى تستكمل اجراءات وتدابير القطاع الصحي.

Advertisements جاء ذلك بعد اعلان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، عن تسجيل 5 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن. كما وجه المحافظ، لجنة الطوارئ في المحافظة، بسرعة اتخاذ الاجراءت الوقائية والاحترازية والاستعداد لأي طارئ محتمل.

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