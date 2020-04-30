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الرياض - رنا عبدالله - شاهد | “أم حمود” الكويتية تجاوزت الخطوط الحمراء.. هذا ما فعلته لإرضاء صديقاتها وأثارت موجة غضب واسعة (فيديو صادم)

فجرت مواطنة كويتية، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اقدمت على كسر قواعد حظر التجول التي فرضتها الحكومة الكويتية بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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وظهرت المواطنة الكويتية، وهي تقود صديقاتها للتسوق من أحد المولات التجارية التي فتحت أبوابها خصوصاً لها، الامر الذي فجر موجة غضب واسعة من تصرف السيدة الكويتية في ظل إجراءات الوقاية التي تتبعها الحكومة الكويتية.

ويظهر في الفيديو ثلاث نساء لوحدهن في محل تجاري كبير، وتُمسك إحداهن عربة التسوق التي امتلأت جداً بالمشتريات

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وكُتب على الفيديو تعليق: “ما قصرت أم حمود فتحت السوق لنا”، دون أن يتضح ما إذا كانت ملكية “السوق” تعود لأم حمود، أم أن لها “واسطة” لتستطيع فتحه لها ولصديقاتها.

وسخر مُغرد باسم فهد من الفيديو قائلاً: “يارب حمود يكبر و اصير صديقه”.

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